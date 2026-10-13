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Шанс для России: нефть из США выдавливается из Азии самим рынком

Шанс для России: нефть из США выдавливается из Азии самим рынком

В настоящее время поставлять нефть из США в страны Азии стало слишком дорого. Об этом сообщило американское агентство Reuters, приводя некоторые подробности обстановки на мировом рынке.

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