Михайлов об АКМ в КХЛ: «Знаю, что идеи такие действительно ходят. Подтверждений от официальных лиц пока не видел»

Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова», играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года. «Дело в том, что пока официально я не видел подтверждений от официальных лиц об этом, поэтому не хотелось бы комментировать.
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