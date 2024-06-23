В США началась аномальная жара, синоптики считают ее опасной

Жители США страдают от аномально высоких температур этим летом, пишет CBS . Издание приводит сообщение синоптиков Национальной метеорологической службы (NWS), которые предупредили, что такая жара может быть опасной.
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