Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США началась аномальная жара, синоптики считают ее опасной

В США началась аномальная жара, синоптики считают ее опасной

Жители США страдают от аномально высоких температур этим летом, пишет CBS . Издание приводит сообщение синоптиков Национальной метеорологической службы (NWS), которые предупредили, что такая жара может быть опасной.

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