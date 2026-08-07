Забудете магазинную «шипучку»! 10 рецептов лимонадов, которые пьют литрами

В знойную летнюю погоду первое, чего хочется, — выпить освежающего, холодного напитка. Магазинные лимонады, как правило, содержат много сахара, искусственные красители и ароматизаторы, которые не утоляют жажду, а только еще больше усиливают ее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии