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Региональная Юридическая Служба

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Стало известно, в каком году люди смогут переселиться жить на Луну

Стало известно, в каком году люди смогут переселиться жить на Луну

Мечта о жизни на Луне будоражит умы человечества уже не одно столетие. Научно-фантастические произведения, футуристические прогнозы и амбициозные планы космических агентств подогревают интерес к этой идее.

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