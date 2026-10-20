“President Donald Trump told reporters Tuesday that he himself would decide who gets a payout from his administration’s new rewards program for people who submit tips about fraud to the government.
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