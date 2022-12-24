РЕН ТВ

195 243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Вот России и Ирану насрать на санкции запада. Как выкручивается как может, так и Россия.В США заявили о н...
  • Анатолий Ишимбаев
    Кого избрали,то и получают ! Дураки хохлы однако.Опубликованы спут...
  • Георгий Михалев
    Брешут скоты.США отвергли верс...

В США Зеленского сравнили с библейским Иродом из-за визита в Вашингтон

Обозреватель издания The American Conservative Деклан Лири сравнил президента Украины Владимира Зеленского, который поехал в США на встречу с американским лидером Джо Байденом ради получения очередного пакета помощи, с библейским царем Иродом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх