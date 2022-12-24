В США Зеленского сравнили с библейским Иродом из-за визита в Вашингтон

Обозреватель издания The American Conservative Деклан Лири сравнил президента Украины Владимира Зеленского, который поехал в США на встречу с американским лидером Джо Байденом ради получения очередного пакета помощи, с библейским царем Иродом.
Обозреватель издания The American Conservative Деклан Лири сравнил президента Украины Владимира Зеленского, который поехал в США на встречу с американским лидером Джо Байденом ради получения очередного пакета помощи, с библейским царем Иродом.
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