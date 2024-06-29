⛴ Аксёнов: российский Крым возвращает себе славу одного из ведущих центров отечественного судостроения 29 июня свой профессиональный праздник отмечают кораблестроители.
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⛴ Аксёнов: российский Крым возвращает себе славу одного из ведущих центров отечественного судостроения 29 июня свой профессиональный праздник отмечают кораблестроители.