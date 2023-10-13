Кирби: КНДР передала России более тысячи контейнеров с оружием и боеприпасами

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома адмирал ВМС США в отставке Джон Кирби 13 октября заявил журналистам, что КНДР якобы поставила России вооружение для спецоперации.
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