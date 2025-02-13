Бойцы группировки «Центр» поделились подробностями освобождения Дзержинска

Военнослужащие 109-го отдельного стрелкового полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» в четверг, 13 февраля, рассказали новые подробности о ходе освобождения Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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