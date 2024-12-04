Путин и Лукашенко на встрече 6 декабря обсудят документы в сфере безопасности

Реализация союзных программ вышла на новый уровень Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства проекты документов в сфере безопасности СГ, которые предусматривают широкий спектр гарантий, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Белоруссии Игорь Назарук.