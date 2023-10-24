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В результате обстрелов на Ближнем Востоке ранения получили около 20 американских солдат

В результате обстрелов на Ближнем Востоке ранения получили около 20 американских солдат

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 24 октября, заявил, что в результате 13 атак на силы коалиции в Ираке и Сирии получили ранения более 20 американских военнослужащих, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию канала C-SPAN.

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