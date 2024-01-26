Почему мы часто бегаем в туалет, хотя проблем со здоровьем нет? Отвечает врач

Несколько раз наведаться в туалет перед выходом из дома, а потом идти по улице и думать, где бы найти отхожее место, — знакомо такое? Если при этом нет проблем со здоровьем, возможно, виноват ваш «нервный» мочевой пузырь.
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