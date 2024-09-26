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Антон Кравец: МАСТЕР-КЛАСС ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Антон Кравец: МАСТЕР-КЛАСС ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

МАСТЕР-КЛАСС ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУАдминистрация Нижнегорского района продолжает цикл открытых мастер-классов по видам спорта, представленным в нашем районе!Угадайте, благодаря какому виду спорта развивается скорость реакции, меткость, точность, глазомер, аккуратность, способность оценивать игровую ситуацию?!Хотите узнать? Т.

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