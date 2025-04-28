JACS: открыты причины деградации катализаторов при искусственном фотосинтезе

Американские ученые из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и Национальной ускорительной лаборатории SLAC раскрыли фундаментальные механизмы, ограничивающие эффективность медных катализаторов — ключевых компонентов систем искусственного фотосинтеза.
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