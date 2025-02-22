✅В соревнованиях принимают участие 4 команды: из Михайловской ДЮСШ(2 команды), Серафимовичской ДЮСШ и Новоаннинской ДЮСШ.
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✅В соревнованиях принимают участие 4 команды: из Михайловской ДЮСШ(2 команды), Серафимовичской ДЮСШ и Новоаннинской ДЮСШ.