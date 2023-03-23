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Главный метеоролог Урала рассказала, каким будет апрель

Главный метеоролог Урала рассказала, каким будет апрель

Совсем скоро в Свердловскую область придет похолодание. Как рассказала сегодня на пресс-конференции главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, с 28 марта ожидается волна холода.

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