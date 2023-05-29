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В Варшаве решили выяснить причину распития польскими офицерами водки на «Авроре»

В Варшаве решили выяснить причину распития польскими офицерами водки на «Авроре»

Евродепутат Тарчинский: польские офицеры контрразведки пили водку с русскими на «Авроре» Фото: imago stock&people / Global Look Press Польские политики решили выяснить, почему польские офицеры пили водку на корабле «Аврора».

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