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Киев горит, заводы рушатся! Россия стирает экономические опоры врага

Киев горит, заводы рушатся! Россия стирает экономические опоры врага

Минувшая ночь на территории Украины и приграничных российских регионов прошла под знаком интенсивного применения беспилотной авиации.

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