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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Автомобилиста»: «Места под потолком зарплат минимум. Любой трансфер на вход, если он понадобится, будет сопряжен с чьим-то уходом»

Директор « Автомобилиста » Максим Рябков высказался о возможных изменениях в составе клуба. – Места под потолком зарплат минимум, поэтому любой трансфер на вход, если он понадобится, будет сопряжен с чьим-то уходом.

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