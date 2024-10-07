Куда сходить: интересные мероприятия 8 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Крымский академический театр им. Горького (Симферополь, ул. Пушкина, 15) «Рублевка, 38 бис», 16+ 8 октября, 19:00 Сатирическая комедия, в которой на примере одной семьи представлен конфликт отцов и детей, а также представителей разных слоев российского общества.
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