Куда сходить: интересные мероприятия 8 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Крымский академический театр им. Горького (Симферополь, ул. Пушкина, 15) «Рублевка, 38 бис», 16+ 8 октября, 19:00 Сатирическая комедия, в которой на примере одной семьи представлен конфликт отцов и детей, а также представителей разных слоев российского общества.