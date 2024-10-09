Цены на золото слабо изменились 9 октября осле достижения двухнедельного минимума

Цены на золото 9 октября оставались стабильными. Инвесторы ожидают публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США для получения информации о будущей траектории процентных ставок центрального банка, сообщает Reuters.
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