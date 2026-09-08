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У Энцо первое голевое действие в «Ман Сити» – навес на Холанда в игре с «Порту»

Энцо Фернандес отметился первым результативным действием в составе « Манчестер Сити ». Полузащитник, перешедший из «Челси» перед закрытием трансферного окна, вышел в стартовом составе на игру против «Порту» в Лиге чемпионов.

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