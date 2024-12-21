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  • Виктор NVS
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Дмитрий Медведев: Гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях

Дмитрий Медведев: Гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях

Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту).

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Ты не прав- бешеный скот надо уничтожать- с опоросом.
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1 час.
Владимир Барышев
Пока на планете существуют бандитские США всякая мелкая гнусь будет прикрываясь этим главным бандюганом, творить любые мерзости, убийства, разбои и разрушения в любой стране и в любое время! Именно США сегодня заказчик всех терактов и &quot;вдохновитель&quot; любого самого гнусного беспредела.
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1 час.
Виктор NVS
Не знаю что там, на окраине, но и у нас, судя по результатам, много ошибок и проблем… даже очень много.
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3 мин.

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