Дмитрий Медведев: Гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях

ВВ Владимир Витковский Ты не прав- бешеный скот надо уничтожать- с опоросом.

Владимир Барышев Пока на планете существуют бандитские США всякая мелкая гнусь будет прикрываясь этим главным бандюганом, творить любые мерзости, убийства, разбои и разрушения в любой стране и в любое время! Именно США сегодня заказчик всех терактов и "вдохновитель" любого самого гнусного беспредела.