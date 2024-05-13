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Северян приглашают принять участие в семейном региональном конкурсе

Конкурс от «Малых Корел» называется «Игры, в которые играли во все времена» и приурочен к объявленному президентом Году семьиКонкурс от «Малых Корел» называется «Игры, в которые играли во все времена» и приурочен к объявленному президентом Году семьиВ пресс-службе музея отмечают, что участвовать могут все желающие: дети, начиная с шести лет, молодёжь и взрослые.

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