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За рулем

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Прокуроры проверят камеры на дорогах

Прокуроры проверят камеры на дорогах

Генпрокуратура совместно с ГИБДД намерены проверить около 30 тысяч дорожных камер. Причина проверки объясняется просто: ведомства хотят убедиться в том, что камеры не применяются «не по целевому назначению».

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