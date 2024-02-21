Прокуроры проверят камеры на дорогах

Генпрокуратура совместно с ГИБДД намерены проверить около 30 тысяч дорожных камер. Причина проверки объясняется просто: ведомства хотят убедиться в том, что камеры не применяются «не по целевому назначению».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии