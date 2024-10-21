Немецкий авиационный сектор призывает к снижению налогов на авиаперевозки

Авиационный сектор Германии в воскресенье призвал к снижению налогов на авиаперевозки. Это произошло после того, как Ryanair и Eurowings недавно сократили количество рейсов в Германию и из нее, сославшись на высокие затраты.
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