12 самых больших частных домов в мире, в которых можно было бы разместить население маленького города

В мире полно невероятных небоскрёбов и других габаритных архитектурных сооружений. Однако существует ряд захватывающих по своему величию и роскоши частных домов, которые поражают своими размерами и уникальным дизайном.
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