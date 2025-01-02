Погода делится на Москву и Петербург: тёплые и холодные праздничные дни

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в Москве и Санкт-Петербурге на праздничные дни: тёплая температура и мокрый снег в Москве, а также более холодные и снежные условия в Петербурге.
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