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ERR: Россия ввела ограничения в приграничной зоне у Эстонии

ERR: Россия ввела ограничения в приграничной зоне у Эстонии

Россия ввела ограничения на передвижение и комендантский режим в приграничной зоне с Эстонией в Кингисеппском и Сланцевском районах.

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