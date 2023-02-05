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Экс-госсекретарь США Помпео: правительство Трампа умело сдерживать Путина

Экс-госсекретарь США Помпео: правительство Трампа умело сдерживать Путина

Администрация экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа умела сдерживать российского лидера Владимира Путина, в отличие от правительства Джо Байдена.

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