Комуслуги в Казахстане выросли быстрее всех в ЕАЭС

Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года составил 117,7%, сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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