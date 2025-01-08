Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 января 2025 года: Киев готовится к изменениям, а Трамп пообещал разрешить конфликт за полгода

6777 прочтений Сегодня Оглавление ТРАМП: НАТО У ПОРОГА РОССИИ МИНОБОРОНЫ: УДАРЫ ПО АЭРОДРОМАМ ВСУ УСПЕХИ РОССИЙСКОЙ ГРУППИРОВКИ «СЕВЕР» ТРАМП: НАТО У ПОРОГА РОССИИ Избранный президент США Дональд Трамп в своей резиденции в Мар-а-Лаго выступил с комментариями о ситуации на Украине.
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