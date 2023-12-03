Геннадий Бережнов

Немцы ровно в 4-00 Киев бомбили и началась война. В ходе боевых действий она разделилась на двое. Вторую часть ловили по леса и после 1953 года. Однако гены их остались и поныне. Концепция Берлина и сегодня превратить Украину в «фабрику смерти». Истребить эти гены вряд ли возможно, оставив хотя бы их западную часть!