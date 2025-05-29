Отдельно от прямых поставок, известный немецкий политический деятель Фридрих Мерц, лидер ХДС, также заявил о готовности Германии оказать поддержку Украине в разработке ее собственных дальнобойных систем вооружений.
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