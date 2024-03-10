Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Нацальника! А они не загадят нашу землю? Уж больно дерьма в них много.Кимаковский: разв...
  • Валерий Бирюков
    Вот именно - артистом (из погорелого театра), а не актёром.Актер Джигурда на...
  • Валерий Бирюков
    Так накуриться нельзя! Наверняка - наширялся.Актер Джигурда на...

Эксперт Магомедов: мошенники крадут деньги через трансляцию экрана смартфона

Эксперт Магомедов: мошенники крадут деньги через трансляцию экрана смартфона

Заведующий кафедрой Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что мошенники научились похищать деньги с помощью новой схемы с использованием трансляции экрана смартфона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх