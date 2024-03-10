Эксперт Магомедов: мошенники крадут деньги через трансляцию экрана смартфона

Заведующий кафедрой Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что мошенники научились похищать деньги с помощью новой схемы с использованием трансляции экрана смартфона.
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