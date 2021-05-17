rabotniky

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Телефонных мошенников можно разоблачить одной фразой. Эксперт рассказал, как

Телефонных мошенников можно разоблачить одной фразой. Эксперт рассказал, как

Телефонных мошенников можно разоблачить одной фразой. Эксперт рассказал, как Александр АлексеенкоТелефонное мошенничество – довольно распространенный вид деятельности маргинальных личностей, стремящихся разбогатеть за счет доверчивых граждан.

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