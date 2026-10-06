Экс-посол Финляндии в РФ: «Даже те, кто устал от войны, продолжают поддерживать СВО»

Сомнения в российском обществе и элитах относительно хода СВО и усталости от войны, тем не менее, не заставляют сомневаться в правильности озвученных целей.
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