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Экс-посол Финляндии в РФ: «Даже те, кто устал от войны, продолжают поддерживать СВО»

Экс-посол Финляндии в РФ: «Даже те, кто устал от войны, продолжают поддерживать СВО»

Сомнения в российском обществе и элитах относительно хода СВО и усталости от войны, тем не менее, не заставляют сомневаться в правильности озвученных целей.

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