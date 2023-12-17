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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт заявил, что продажи трансляций UFC 296 подскочили после стычки Эдвардса и Ковингтона на пресс-конференции

«По ходу той пресс-конференции продажи платных трансляций подскочили на 25%. Наша аналитическая команда пришла к такому выводу.

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