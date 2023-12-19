Двух пассажиров летевших в Новосибирск самолётов поймали за курением сигарет

Один из нарушителей завернул ещё тлеющую сигарету в салфетку и выбросил в бумагосборник.В аэропорту Толмачёво в линейный отдел полиции доставили двоих мужчин, пойманных с сигаретами в туалетах летевших в Новосибирск самолётов.