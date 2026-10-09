Основателя канала «Рыбарь» Звинчука задержали спецслужбы Черногории Основатель канала «Рыбарь» Михаил Звинчук задержан в Черногории в результате совместной операции полиции и Агентства национальной безопасности.
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