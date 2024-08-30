В Киришкской больнице в Ленобласти нашли многочисленные нарушения

В частности, в стационаре не было полного комплекта необходимых лекарств В Киришском районе Ленинградской области в ходе проверки прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе Киришской межрайонной больницы.
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