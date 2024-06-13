Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на российских военных в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики, в ходе которого погибли 15 и были ранены 28 военнослужащих.

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