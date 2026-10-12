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Шанхай станет мировой регуляторной песочницей для генеративного ИИ

Шанхай станет мировой регуляторной песочницей для генеративного ИИ

Стремясь стать международным центром искусственного интеллекта, Шанхай должен активнее использовать эту технологию для глубокой интеграции сферы услуг с производством и потребительскими сценариями, чтобы создать новые точки экономического роста.

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