Виктора Толоконского вызвали на допрос по делу красноярского депутата Глискова

Информацию подтвердила адвокат арестованного по делу о получении семь лет назад взятки депутата.Бывшего мэра Новосибирска, экс-губернатора Новосибирской области и Красноярского края, а также некогда полпреда президента в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского вызвали на допрос в Следственный комитет.
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