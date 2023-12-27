Виктора Толоконского вызвали на допрос по делу красноярского депутата Глискова

Информацию подтвердила адвокат арестованного по делу о получении семь лет назад взятки депутата.Бывшего мэра Новосибирска, экс-губернатора Новосибирской области и Красноярского края, а также некогда полпреда президента в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского вызвали на допрос в Следственный комитет.