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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч России с Таиландом могут перенести на воскресенье из-за тайфуна во Вьетнаме (Thanh Nien)

Об этом сообщает Thanh Nien. Игра должна состояться сегодня в Ханое в 20:00 по местному времени (в 16:00 по Москве), но на столицу Вьетнама уже обрушились проливной дождь и сильный ветер.

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