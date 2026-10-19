В Московской области 21 и 22 октября на переездах станций Лобня и Дрезна из-за ремонтных работ введут реверсивное движение, а в ночные и дневные часы отдельные участки полностью закроют для проезда.
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