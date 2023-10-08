Сенатор Алтабаева назвала Крымский мост артерией жизни для полуострова

Крымский мост даже после появления сухопутного маршрута является артерией жизни для полуострова, символом мощи России, заявила РИА Новости сенатор от исполнительного органа власти Севастополя Екатерина Алтабаева.
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