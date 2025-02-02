Без прививок не допустят! В зоне разлива мазута разработаны правила работы с пострадавшими птицами

К работе не допустят волонтёров без прививок и людей, страдающих хроническими заболеваниямиЕдиные правила по работе с пострадавшими птицами начали действовать в зоне экологического бедствия на берегу Чёрного моря.
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