В Калужской области полицейские и общественники напомнили юным пешеходам о безопасности дорожного движения

Сотрудники Обнинской Госавтоинспекции совместно с членами Общественного совета при ОМВД России по г. Обнинску в начале учебного года провели профилактические беседы со школьниками о соблюдении Правил дорожного движения.
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